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Elazığ'da tehlikeli şerit değiştiren sürücüye ceza

Elazığ'da tehlikeli şerit değiştiren sürücüye ceza
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Elazığ'da trafiği tehlikeye atarak peş peşe tehlikeli şerit değiştiren sürücü, trafik ekipleri tarafından tespit edilerek 10 bin TL idari para cezasına çarptırıldı.

Elazığ'da trafiği tehlikeye atarak peş peşe tehlikeli şerit değiştiren sürücüye trafik ekipleri tarafından 10 bin TL ceza yazıldı.

Olay, 16 Haziran Salı günü Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafiği tehlikeye atarak peş peşe tehlikeli şerit değiştiren sürücü, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Ardından trafik ekipleri harekete geçti. KGYS tarafından tespit edilen sürücüye 10 bin TL idari para cezası uygulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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