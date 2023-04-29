Elazığ'da tavuk fabrikası alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir tavuk fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. 4 saat süren yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Olay Aksaray Mahallesi Şehit Ferhat Bulut Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir tavuk işletme fabrikasında saat 01.30 sıralarında elektrik kablolarındaki kıvılcım nedeni ile yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla yangın kontrol altında alınırken, büyük maddi hasar meydana gelen fabrika kullanılamaz hale geldi. Fabrikada bulunan tüketilmeye hazır tonlarca tavuk eti çöp oldu.

Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.