Tavşan avında kazara arkadaşını vurdu

Elazığ'ın Keban ilçesinde tavşan avına çıkan arkadaşlar arasında yaşanan bir kazada, B. B.'nin yanlışlıkla ateş açması sonucu S. D. yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, av sırasında B. B., iddiaya göre yanlışlıkla silahını ateşleyerek arkadaşı S. D.'yi vurdu. Yaralanan D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

