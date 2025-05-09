Elazığ'da Sütlü Kahve Zehirlenmesi: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde 2'si çocuk 4 kişi, içtikleri sütlü kahve nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen vatandaşlar için inceleme başlatıldı.
Elazığ'da 2'si çocuk 4 kişi, içtikleri sütlü kahveden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Kervan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2'si çocuk 4 kişi içtikleri sütlü kahveden zehirlendi. Mideleri bulanan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, zehirlenen vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Zehirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa