Elazığ'da Sütlü Kahve Zehirlenmesi: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da 2'si çocuk 4 kişi, içtikleri sütlü kahveden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Kervan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2'si çocuk 4 kişi içtikleri sütlü kahveden zehirlendi. Mideleri bulanan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, zehirlenen vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Zehirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ