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Elazığ'da Sütlü Kahve Zehirlenmesi: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da Sütlü Kahve Zehirlenmesi: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde 2'si çocuk 4 kişi, içtikleri sütlü kahve nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen vatandaşlar için inceleme başlatıldı.

Elazığ'da 2'si çocuk 4 kişi, içtikleri sütlü kahveden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Kervan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2'si çocuk 4 kişi içtikleri sütlü kahveden zehirlendi. Mideleri bulanan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, zehirlenen vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Zehirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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