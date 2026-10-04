Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde ters şeritte ilerleyen cip can güvenliğini hiçe saydı

Elazığ'da akan trafikte ters şeritten gelen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahalle'sinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, akan trafikte bir süre ters şeritte ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar ise bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı