Meydanda şüpheli valiz alarmı

Elazığ'da gece saatlerinde meydanda fark edilen şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.

Olay, gece geç saatlerde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda şüpheli bir valiz gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler alanı yaya geçişine kapatırken, özel koruyucu kıyafetli bomba imha uzmanı şüpheli valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı