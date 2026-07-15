Meydanda şüpheli valiz alarmı
Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda gece saatlerinde fark edilen şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Elazığ'da gece saatlerinde meydanda fark edilen şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.
Olay, gece geç saatlerde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda şüpheli bir valiz gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler alanı yaya geçişine kapatırken, özel koruyucu kıyafetli bomba imha uzmanı şüpheli valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - ELAZIĞ