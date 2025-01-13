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Elazığ'da Son Haftada 215 Olay: 207 Kişi Yakalandı

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Elazığ Valiliği, 6-12 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 215 olayda 207 kişinin yakalandığını açıkladı. Olaylar arasında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı da yer alırken, 32 trafik kazasında 32 kişi yaralandı.

Elazığ'da son bir haftada 215 olay meydana gelirken 207 kişi yakalandı.

Elazığ Valiliği 6-12 Ocak arasında meydana gelen olaylar ve verileri paylaştı Buna göre Meydana gelen 215 olayda 207 şahıs yakalanırken 22'sinin tutuklandığı 15 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 69 bin 927 şahıs ve 32 bin 556 araç kontrol edilirken aranması olan 483 şahıs yakalandı, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 896'sına cezai işlem uygulanırken 93 araç trafikten men edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 adet tabanca, 5 adet tüfek, bin 548 adet fişek, 465 kilo kıyılmış tütün, 2 milyon 592 bin 400 adet makaron, bin 710 adet sigara paketi, 60 litre ve 1 sise içki ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 308 gram esrar, 12 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 131 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Meydana gelen 16 trafik kazasında ise 32 kişi yaralandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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