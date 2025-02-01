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Elazığ'da Soba Yangını: 25 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Soba Yangını: 25 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Elazığ'ın Esentepe Mahallesi'nde odun sobasının devrilmesi sonucu meydana gelen yangında ağır yaralanan 25 yaşındaki Meryem Yalçınkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da önceki gün tek katlı bir evde odun sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 25 yaşındaki genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, 29 Ocakta Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'ta meydana gelmişti. Tek katlı bir evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Anne ve bir kızı alevlerin arasından kendi imkanları ile çıkmayı başarırken diğer kızı 25 yaşındaki Meryem Yalçınkaya ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerinde hazır bulunan ambulansta tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Meryem Yalçınkaya ise ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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