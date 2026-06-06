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Silobas ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Silobas ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Elazığ'da 112 Acil Çağrı Merkezi kavşağında silobas tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da silobas tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, güney çevre yolu üzerinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta seyir halinde olan 23 AFL 737 plakalı silobas ile 33 AEY 763 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle silobas yolun kenarına yan yatarken, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölge gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kavşakta yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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