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Elazığ'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da minibüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Hayrettin Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda bir kadın da yaralandı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da minibüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen kişi veya kişiler minibüs durağında çalışan Hayrettin Yılmaz'a silahla ateş etti. Olayda Yılmaz ile durakta bekleyen Y.U. isimli kadın seken merminin gelmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
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