Elazığ'da silahlı kavgada başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada başından vurulan Sinan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6. günün ardından hayatını kaybetti. Olaya karışan tüm şüpheliler yakalanırken, fail tutuklandı.

Elazığ'da silahlı kavgada başından vurularak ağır yaralan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 6. günün ardından hayatını kaybetti.

Olay, 6 gün önce İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların çekildiği kavgada başından vurulan Sinan Yıldız, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Başından vurularak ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 6. günün ardından hayatını kaybetti.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar neticesinde olaya karışan tüm şüphelilerin yakalandığı, failin ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ