Elazığ'da silahlı kavga sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda iki taraf arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Y. (33) kurtarılamadı.