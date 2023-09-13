Elazığ'da silahlı kavga sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda iki taraf arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Y. (33) kurtarılamadı.
Elazığ'da silahlı kavga sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda iki taraf arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Y. (33) kurtarılamadı.