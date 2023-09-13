Elazığ'da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan iki grup, otomobilleriyle seyir halindeyken İmam Efendi Bulvarı'nda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Kavgada isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.