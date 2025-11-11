Elazığ'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan tırın kupası, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuğla yüklü tırın kupası, seyir haliyken bir anda alev aldı. Sürücü, tırı kenara çekerek araçtan indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. - ELAZIĞ