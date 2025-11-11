Haberler

Elazığ'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Elazığ'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı
Güncelleme:
Elazığ-Malatya karayolunda tuğla yüklü tırın kupası seyir halindeyken alev aldı, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan tırın kupası, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuğla yüklü tırın kupası, seyir haliyken bir anda alev aldı. Sürücü, tırı kenara çekerek araçtan indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları

