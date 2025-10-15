Elazığ'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da seyir halindeki otomobil, çıkan yangında hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili yolun kenarında durdurup müdahale etmeye çalıştı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
