Elazığ'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Güney Çevre Yolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil, sürücüsünün müdahalesiyle durduruldu. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da seyir halindeki otomobil, çıkan yangında hasar göndü.

Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili yolun kenarında durdurup müdahale etmeye çalıştı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
