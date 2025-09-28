Elazığ'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Elazığ'da seyir halindeki otomobil, çıkan yangında hasar göndü.

Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili yolun kenarında durdurup müdahale etmeye çalıştı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ