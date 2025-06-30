Elazığ'da Seyir Halindeki Kamyon Yangın Çıkardı

Elazığ'da Seyir Halindeki Kamyon Yangın Çıkardı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki bir kamyon alev alarak maddi hasara yol açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, seyir halindeki kamyon alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay Karakoçan-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki kamyon alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kamyondan inerken çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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