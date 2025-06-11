Elazığ'da Seyir Halindeki Aracın Motorunda Yangın Çıktı

Elazığ'da Seyir Halindeki Aracın Motorunda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da hareket halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Elazığ'da seyir halindeki aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Ahmet Kabaklı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki bir araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün aracı sağa çekmesi ile motor kısmı alev aldı. Araçtan inen sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın kısa sürede söndürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu 'bilirkişi davası' duruşmasına katılmayacak

Yarın hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan yeni karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga

Boşanan çift ile yakınları sokak ortasında birbirine girdi
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı

Fenerbahçe'yi sevindiren haberi PSG duyurdu
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti

Gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Ezeli rakipler burada da yarıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.