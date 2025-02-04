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Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Yangını Kontrol Altına Alındı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Elazığ'da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Kovancılar ilçesi Yeniköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen araç, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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