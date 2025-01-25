Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler

Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler
Özgür Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt

Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in 'Telefonumu açmadı' sözlerine yanıt
Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay

Serbest bırakılan İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay
Biden, başkanlığı devretmeden bir gün önce Mason Locası'na kabul edilmiş

Başkanlığı Trump'a devreden Biden 'Üstat Mason' oldu

Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Yangın Çıkardı

Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Yangın Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, sürücüsünün ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından yanmaya başladı. Araç sürücüsünün alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirmesi ve ardından vatandaşların da yardımı ile yangın söndürüldü.

O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in 'Telefonumu açmadı' sözlerine yanıt
img

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
img

Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk, Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'nin seçim toplantısına katıldı

Nazi selamıyla gündeme gelen Elon Musk'tan yeni hamle
Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı futbolcuyu açıkladı

Teklif yaptıkları futbolcuyu açıkladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu
Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı için olay yaratacak sözler

Fenerbahçe maçı için olay yaratacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.