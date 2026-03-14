Elazığ'da bir anda motor kısmından alev alan aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, İcadeye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araç bir anda motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı