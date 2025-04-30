Elazığ'da Sepetli Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde sepetli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da sepetli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sepetli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa