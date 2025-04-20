Elazığ'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Kamışlı köyü Gülmez mezrasında bulunan bir samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa