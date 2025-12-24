Haberler

Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Güncelleme:
Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki bir restoranda mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, inceleme başlatıldı.

Elazığ'da bir restoranın mutfak bölümünde çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Karakoçan ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

