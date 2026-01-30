Haberler

Çevreye rastgele ateş etti, 1 kişiyi yaraladı
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde bir şahsın çevreye rastgele ateş açması sonucu bir vatandaş yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Elazığ'da bir şahsın çevreye rastgele ateş etmesi sonucu sokaktan geçen bir kişi yaralandı.

Olay, merkez Sürsürü Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs sokak üzerinde çevreye rastgele ateş etti. Bu sırada sokaktan geçmekte olan bir vatandaş, isabet eden mermiyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
