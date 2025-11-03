Haberler

Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti

Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti
Güncelleme:
Elazığ'da psikolojik rahatsızlığı olan 36 yaşındaki kadın, evde çocuklarının gözleri önünde bıçakla boğazını keserek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı.

  • Elazığ'da psikolojik rahatsızlığı olan 36 yaşındaki bir kadın, çocuklarının gözü önünde bıçakla kendi boğazını kesti.
  • Kadın ağır yaralandı ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Olay Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak'ta meydana geldi ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da psikolojik rahatsızlığı olan kadın, evde boğazını kesti. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞAZINI KESTİ

Olay, Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen S.K. (36), evde çocuklarıyla birlikteyken bıçakla kendi boğazını kesti. Durumu fark eden çocukları önce komşularına, ardından sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Ami ami

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıayaz ağa 27:

Faruk senin küçükken topun inşaata falanmı kaçtı noldu Yada parklarda çok şekermi verdiler sana Neyin kafası bu oğlum

yanıt18
yanıt0
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

çocukları devlet koruma altına almalı

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
