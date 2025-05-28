Elazığ'da Pompalı Tüfekli Saldırı: 2'si Ağır 8 Yaralı

Husumetlilerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar: 2'si ağır 8 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir grup tarafından husumetlilerine yönelik gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda, 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ulukent Mahallesi Mevlana Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen saldırganlar, otomobil ile husumetlilerinin olduğu bölgeye geldi. Araçtan pompalı tüfekle ateş atan saldırganlar bir iş yerinin önünde oturan E.A., Ö.M., Y.B., C.Ç., M.F.A, N.R.P., E.B. ve G.B.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.A. ve Ö.M.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.