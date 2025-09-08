Haberler

Elazığ'da Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'nde çıkan bir kavgada, bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan birisi yanında bulunan pompalı tüfekle tartıştığı kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda, pompalı tüfeğin saçmaları bir iş yerinin camına isabet etti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300 bin liralık hırsızlı yapan şahsın 114 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

300 bin liralık hırsızlık yapan şahsın suç kaydı sayısı yok artık dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.