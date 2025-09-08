Elazığ'da Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan birisi yanında bulunan pompalı tüfekle tartıştığı kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda, pompalı tüfeğin saçmaları bir iş yerinin camına isabet etti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ