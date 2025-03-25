Elazığ'da Polis Ekiplerinden Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması
Elazığ'da yapılan geniş çaplı asayiş uygulamasında birçok kontrol noktası kuruldu, yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.
Elazığ'da polis ekiplerinden geniş çaplı asayiş uygulaması
Elazığ'da araçlar didik didik arandı
ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer ekipler tarafından, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda birçok yerde kontrol noktaları kuruldu. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa