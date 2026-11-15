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Elazığ'da plakasız motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi ağır yaralandı

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Elazığ'da plakasız motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Elazığ'da plakasız motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi ağır yaralandı
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Elazığ'da Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda plakasız motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan 2'si motosiklette, 1'i yaya olarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı; polis kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Kazada 2'si motosiklette bulunan, 1'i de yaya olmak üzere 3 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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