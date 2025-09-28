Haberler

Elazığ'da Pikap Yangını Panik Yarattı

Elazığ'da Pikap Yangını Panik Yarattı
Güncelleme:
Elazığ'da bir pikabın kasasındaki kartonlar alev aldı. Pikap, alevler içinde akaryakıt istasyonuna girdi. Yangın, personeller tarafından söndürüldü ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir pikabın kasasındaki kartonlar bir anda alev aldı. Pikap, alevler içerisinde akaryakıt istasyonuna girerken, personeller tarafından söndürüldü.

Olay, Akçakiraz beldesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pikabın kasasına yüklü halde bulunan kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuştu. Ana yola girecek olan sürücü alevleri fark edince, tehlikeli bir hareket yaparak geri dönerek akar yakıt istasyonuna yöneldi. Büyük bir panik yaşanırken yangın, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürüldü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

