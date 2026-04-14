Elazığ'da TOFAŞ araç alev alev yandı

Elazığ'da alev alev yanan TOFAŞ marka otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kovancılar ilçesi Heybet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki TOFAŞ marka otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı