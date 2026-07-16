Elazığ'da pikap alev topuna döndü

Elazığ'da park halindeki pikap alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Akıncı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki pikap, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çıkan duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, pikap kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı