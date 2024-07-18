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Elazığ'da panik yapan sürücü kaldırımda oturan grubun arasına daldı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan bir gruba çarptı. Olayda 1 kişi yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da panik yapan sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan grubun arasına daldı. Olayda 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinden kontrolsüz bir şekilde çıkarak yola girmeye çalışan sürücü, arkasından gelen aracı görünce panik yaparak gaza bastı. Kontrolü kaybeden sürücü, kaldırımda oturan grubun arasına daldı. Aracın üzerine geldiğini fark ederek zıplayan şahıs aracın çarpması ile taklalar attı. Yere savrulan şahıs yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kovancılar Elazığ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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