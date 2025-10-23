Elazığ'da Otomobilin Köpeğe Çarpması Sonucu Kaza: 1 Yaralı

Elazığ'da otomobilin köpeğe çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Çağlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 23 BR 748 plakalı otomobil, aniden yola çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek telef olurken araçtaki bir kişi ise hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etti.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ