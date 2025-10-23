Haberler

Elazığ'da Otomobilin Köpeğe Çarpması Sonucu Kaza: 1 Yaralı

Elazığ'da Otomobilin Köpeğe Çarpması Sonucu Kaza: 1 Yaralı
Güncelleme:
Elazığ-Bingöl karayolunda bir otomobilin köpeğe çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçtaki bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Çağlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 23 BR 748 plakalı otomobil, aniden yola çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek telef olurken araçtaki bir kişi ise hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etti.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
