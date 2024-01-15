Elazığ'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 23 ADZ 271 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan F.K.'ya çarptı. Kadın, çarpmanın etkisi ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.