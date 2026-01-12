Haberler

Elazığ'da otomobil ile taksi çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 BR 621 plakalı otomobil ile 23 T 0571 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki bir hafif ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

