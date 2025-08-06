Elazığ'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı
Elazığ'da meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil hafif ticari araca çarptı. Maddi hasarla sonuçlanan olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Abdullapaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir anda sağ şeride geçti. O sırada seyir halindeki hafif ticari aracın çarpması ile otomobil kaldırıma çıktı. Yaralananın olmadığı maddi hasarlı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa