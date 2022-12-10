Elazığ'da otomobil trene çarptı 3. Sayfa Haberleri Elazığ'da otomobil trene çarptı Elazığ'dan Malatya'ya yük götüren trene otomobil çarparken kazada yaralanan olmadı. Elazığ'da otomobil trene çarptı ELAZIĞ - Elazığ'dan Malatya'ya yük götüren trene otomobil çarparken kazada yaralanan olmadı. Kaza, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesinde bulunan tren raylarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ç. idaresindeki 23 ADJ 664 plakalı otomobil hemzemin geçitten geçen Elazığ'dan Malatya'ya yük götüren trene çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı fark eden makinistin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Elazığ 3. Sayfa Haberler

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