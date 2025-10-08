Elazığ'da Otomobil Takla Attı, Yaralı Yok
Kaza, Kovancılar ilçesi Karagedik rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 ADH 921 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa