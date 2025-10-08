Haberler

Elazığ'da Otomobil Takla Attı, Yaralı Yok

Kovancılar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, refüje çarparak takla attı. Kazada maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kovancılar ilçesi Karagedik rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 ADH 921 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. - ELAZIĞ

