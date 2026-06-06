Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ-Çemişgezek karakolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Çemişgezek karakolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 BG 702 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı