Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Çemişgezek karakolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 BG 702 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı