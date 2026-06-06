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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
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Elazığ-Çemişgezek karakolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Çemişgezek karakolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 BG 702 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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