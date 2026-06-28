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Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
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Elazığ-Diyarbakır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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