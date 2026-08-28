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Elazığ'da Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Yaralı

Elazığ'da Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Yaralı
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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Bingöl karayolu Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralı, olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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