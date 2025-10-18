Elazığ'da Otomobil Kazası: 2 Yaya Ağır Yaralandı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeyen çalışan 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AGD 772 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 yaya ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı. - ELAZIĞ