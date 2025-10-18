Haberler

Elazığ'da Otomobil Kazası: 2 Yaya Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeyen 2 çalışana otomobil çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeyen çalışan 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AGD 772 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 yaya ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti

DEM'li eş başkanlara salonu terk ettiren kriz
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti

DEM'li eş başkanlara salonu terk ettiren kriz
KKTC sandık başına gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı seçime saatler kala adaylıktan çekildi

KKTC yarın sandık başına gidiyor! Adaylardan biri saatler kala çekildi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Her şey 2 dakika içerisinde oldu! Beşiktaş'a Dolmabahçe'de şok

Dolmabahçe'de büyük şok! Her şey 2 dakikada değişti
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.