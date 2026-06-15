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Karşı şeride geçen otomobil, kamyonetle çarpıştı: O anlar kameraya yansıdı

Karşı şeride geçen otomobil, kamyonetle çarpıştı: O anlar kameraya yansıdı
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek seyir halinde olan kamyonetle çarpıştı. Büyük bir faciadan dönülen kazada yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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