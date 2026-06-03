Haberler

Elazığ'da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı

Elazığ'da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Malatya Caddesi'nde otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya Caddesi Hazar Dağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak vatandaşı Abbas Sadallah idaresindeki 23 H 37584 plakalı SUV araç ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 23 AAG 044 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan SUV araç yol ortasına yan yattı. Feci kazada, her iki araçta bulunan toplam 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk yardım ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise caddede yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı.

Kazaya karışan her iki aracın da çekiciler vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak

Hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Mahkemeye damga vuran sözler: Babam eşimin üstüne oturdu, bıçaklamaya başladı

"Babam eşimin üstüne oturdu, bıçaklamaya başladı"
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada

Tutanak tutmak isterken hem dayak hem de ceza yedi
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı

Taraftarlara müjde! Anlaşma sağladığı golcünün ismini açıkladı
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

Kanlı saldırıda yeni detaylar! Cinayeti adım adım planlamış
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor

Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka

Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga

Yer: Türkiye! Görüntülerdekiler ise Türk değil