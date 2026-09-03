Elazığ'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile motosiklet çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı