Haberler

Elazığ'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı

Elazığ'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile motosiklet çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar

Denize girerken kabusu yaşadılar! Kentte art arda patlamalar yaşandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözler faiz kararındayken Ekonomist Belgin Maviş'ten dikkat çeken tahmin

Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler

Bu koreografinin bedeli çok ağır oldu!
Girne'deki faciada kahreden detay! Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş

Ailesinin haberi yoktu! Facia gemisine binme nedeni kahretti
Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı

Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi

Bu hali olay olan ünlü sunucudan açıklama geldi