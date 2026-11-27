Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; polis kaza yerinde inceleme yaptı.
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AEG 026 plakalı otomobil ile 23 ACB 579 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç park halindeki araca çarparak durdu. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerine yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.