Elazığ'da otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mustafa Demirel hayatını kaybetti.

Kaza, Ulukent Mahallesi Zakir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Mustafa Demirel, E.P. idaresindeki 23 ADN 614 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demirel, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ