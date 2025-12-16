Haberler

Elazığ'da otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Güncelleme:
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Mustafa Demirel, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mustafa Demirel hayatını kaybetti.

Kaza, Ulukent Mahallesi Zakir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Mustafa Demirel, E.P. idaresindeki 23 ADN 614 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demirel, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
