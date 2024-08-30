Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 8 Kişi Yaralandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 8 kişi yaralandı ve olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, Sivrice ilçesi Sürek köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAB 281 ile 23 AES 278 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir otomobil şarampole yuvarlanırken 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
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